Тренерам в Челябинской области продолжат давать 1 млн рублей за переезд на село

Тренеры переезжают в маленькие города и села Челябинской области. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У тренеров появилось еще три года, чтобы решиться на переезд в село Челябинской области и получить за это 1 млн рублей. В Законодательном Собрании Челябинской области готовятся продлить региональный закон «О единовременной выплате тренерам» до конца 2025 года.

Как сообщили в областном парламенте, поправки внесены губернатором Алексеем Текслером и одобрены комитетом по молодежной политике, культуре и спорту. Теперь их должны окончательно утвердить на заседании 22 декабря.

Закон о выплате тренерам начал работать в 2022 году. 1 млн рублей получили специалисты, которые уехали работать в села и города с населением до 50 тысяч человек. При этом не важно, приезжает тренер из крупного города Челябинской области или другого региона России.

Чиновники посчитали, что программа показала свою эффективность и решает проблему со спортивными кадрами на селе.

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