Женам мобилизованных в Магнитогорске пообещали выплатить по 15 тысяч рублей

Выплата будет единовременной, а не регулярным пособием Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске ввели новую выплату для семей мобилизованных. Супруги военнослужащих смогут однократно получить по 15 тыс. рублей. Решение об этом приняли депутаты городского собрания.

Ранее в Магнитогорске ввели ряд льгот для детей мобилизованных. Жители города уже начали ими пользоваться. По словам замначальника магнитогорского управления, соцзащиты Оксаны Титовой, родителей 170 дошкольников освободили от платы за детский сад. 156 школьникам разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте. Семь детей начали бесплатно посещать школы искусств. Кроме того, трем детям мобилизованных выдали путевки в «лесные школы» загородных лагерей.

Ранее по 15 тыс. рублей супругам мобилизованных решили заплатить в Челябинске.

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