Глава Ясиноватой поблагодарил губернатора Челябинской области за экскаватор

Фото: t.me/shevchenko_yas

Глава Ясиноватой Донецкой Народной Республики Дмитрий Шевченко поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за экскаватор.

— По поручению Алексея Леонидовича в прифронтовую Ясиноватую доставлен экскаватор. Выражаем слова благодарности и признательности за регулярную помощь и поддержку, — написал Дмитрий Шевченко.

Челябинская область взяла шефство над городами ДНР Ясиноватая и Волноваха и помогает в восстановлении социальных объектов: школ, детских садов, больниц и дорог, направляет специалистов и гуманитарную помощь. Также регион организует отдых детей из Донбасса в лагерях Челябинской области и Черноморского побережья.

Последний визит губернатора Алексея Текслера в Ясиноватую состоялся в августе 2022 года.

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