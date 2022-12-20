Народная дипломатия: Челябинск и Яньтай обсудят будущее сотрудничество

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Китайский город Яньтай намерен развивать сотрудничество с Челябинском и впоследствии хотел бы предложить стать городом-побратимом южноуральской столицы. Начало сотрудничества будет положено в рамках народной дипломатии — отличного способа узнать больше о культуре, истории и жизни наших китайских современников.

Газетный медиахолдинг «Яньтай Жибао SHM» предложил Челябинскому филиалу Издательского Дома «Комсомольская правда» установить и развивать сотрудничество, обмениваясь медиа-контентом о культуре, спорте, туризме, медицине, образовании и науке.

В китайский медиахолдинг входят 13 брендов средств массовой информации, 17 холдинговых компаний, два акционерных общества. Он владеет четырьмя газетами: ежедневной газетой «Яньтай Жибао» — официальным муниципальным органом КПК города Яньтай (провинция Шаньдун), основанным в сентябре 1945 года, «Яньтай Вэньбао» (Yantai Evening News), «6:00 утра» и деловой газетой об алкогольных напитках «Хуася Цзюбао», которая является единственной авторитетной деловой газетой про китайскую алкогольную промышленность. Компания также владеет четырьмя журналами; информационным новостным порталом shm.com.cn, порталом об алкогольных напитках cnwinenews.com, порталом цифровых публикаций (Digital Publishing), одним издательским домом и онлайн-телеканалом CUTV-Яньтай.

На наш взгляд, взаимодействие с медиаресурсами такого уровня открывают для нашего предпринимательского сообщества новые горизонты и перспективы.

В дальнейшем стороны надеются, что возникшие взаимоотношения, в рамках культурного обмена, смогут выйти на более высокий уровень — Челябинская область и провинция Шаньдунь обладают серьезным промышленным потенциалом, который представляет интерес для взаимной кооперации.

Что же касается самого города Яньтай — песчаные пляжи и очаровательные островки на Желтом море делают его популярным местом для туристов — город с трех сторон омывается морем, здесь всегда приятный и ровный климат для отдыхающих.

Название города переводится как «дымовой помост» ( , y ntái) и происходит от одноименной горы, где в 14 веке во времена нападений пиратов зажигали сигнальные огни. Яньтай был одним из первых китайских портов, открытых для иностранной торговли, и он входит в список 10 самых красивых городов Китая.

Насыщенное историческими событиями прошлое наложило свой отпечаток, как на культурный, так и на архитектурный облик города, здесь огромное количество музеев, библиотек, художественных галерей и уютных ресторанов.

В самое ближайшее время, между редакциями будет организована онлайн-конференция «Облачные соседи, создание лучшего будущего», для обсуждения тем и направлений дальнейшего партнерства.

Следим за новостями.