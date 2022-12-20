В детских садах Челябинской области начнут работать тьюторы и ассистенты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В муниципальных детских садах Челябинской области введут ставки тьюторов и ассистентов. Первые будут отвечать за образовательный процесс детей-инвалидов, а вторые – за их адаптацию в социуме. Об этом рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Ранее дети-инвалиды не могли получать полноценное образование в муниципальных дошкольных учреждениях. Родителям приходилось записывать их в частные детские сады, где имелись специалисты для таких целей. Но за это приходилось платить внушительную сумму денег.

Яна Лантратова направила депутатский запрос в Законодательное собрание Челябинской области с просьбой ввести ставки тьюторов и ассистентов. Там ее предложение рассмотрели и одобрили. Специально для этих целей был принят закон, который обеспечит доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями.

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