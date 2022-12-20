Путин вручил владельцу ММК Виктору Рашникову медаль Героя Труда РФ

Виктор Рашников. Фото: мэрия Магнитогорска

В Екатерининском зале Кремля во вторник, 20 декабря, состоялась церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации. Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников на ней был удостоен звания Героя Труда РФ. Президент России Владимир Путин лично вручил ему золотую медаль и грамоту.

— Огромное спасибо за столь высокую награду. Я считаю, что эта награда прежде всего отражает работу всего нашего коллектива Магнитогорского металлургического комбината, — поблагодарил владелец ММК.

По словам Виктора Рашникова, предприятие ведет обширную инвестиционную программу на протяжении уже более 20 лет. Сейчас ММК занимается переоснащением коксохимического производства. Он заявил, что в 2024 году экология Магнитогорска будет соответствовать статусу «чистый город».

Напомним, 15 марта Совет Европейского Союза опубликовал четвертый пакет санкций против России, включив в него председателя совета директоров и контролирующего акционера ПАО «ММК» Виктора Рашникова. В ЕС посчитали, что магнитогорский предприниматель «вовлечен в сектора экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

В августе Виктор Рашников пополнил расширенный санкционный список США. Вместе с ним в перечне также оказалась группа компаний, входящих в структуру ММК.

Представители комбината считают санкции против них контрпродуктивными и необоснованными. Сейчас компания оспаривает введенный против ММК запрет.

В сентябре власти Венгрии попросили ЕС снять санкции с трех российских предпринимателей, среди которых есть Виктор Рашников. Дополнительно Будапешт попросил расширить санкционные исключения по части предоставления гуманитарной помощи. Однако такие предложения «привели в ярость» другие страны европейского блока.

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