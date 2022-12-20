В Челябинской области 50-летний водитель легковушки погиб в лобовом ДТП

Автомобиль BMW после столкновения вылетел в кювет и перевернулся. Фото: ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области на 20 км автодороги Миасс-Златоуст произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lada Kalina и BMW X7. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ГИБДД, 50-летний водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу, где был запрещен выезд. Там он столкнулся с BMW X7, которым управлял 52-летний мужчина.
Водитель автомобиля Lada погиб на месте. Второй участник ДТП получил травмы, но ему госпитализация не потребовалась.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
Накануне в Челябинской области перевернулся школьный автобус. Детей в салоне не было, водитель не пострадал.
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