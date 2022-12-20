В челябинских больницах будут проводить тестирование на грипп

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во всех больницах Челябинской области начнут проводить тестирование на грипп. Для его прохождения пациенту необходимо иметь полис ОМС. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

— Решение о необходимости тестирования на грипп принимает врач или фельдшер, оказывающий медицинскую помощь, — уточнили в ведомстве.

Пробы будут брать так же как и при тестировании на коронавирус – это мазок из носоглотки. Больницы региона уже оснащены всем необходимым для проведения анализа.

Тестирование поможет быстро поставить диагноз и подобрать правильный метод лечения. Проведение лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа будет осуществляться на базе 21 лаборатории.

На прошлой неделе в Челябинской области объявили эпидемию ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, среди взрослого населения гриппом болеют в 4 раза больше обычного, среди детей школьного возраста - в 2 раза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru