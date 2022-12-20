Всего на выбор было представлено 180 проектов. Фото: архив КП

В Челябинске завершилось онлайн-голосование по выбору мест для благоустройства в 2023 году. Горожане могли выбирать проекты в районах, в которых они проживают. Опрос проводился на портале Госуслуг. Всего в нем приняли участие порядка 21,6 тысяч человек.

Самыми активными в голосовании оказались жители Ленинского района. Среди них участие в опросе приняли 4829 человек. Больше всего было отдано голосов за проекты капитальных ремонтов площадок в школах № 99 и № 108, а также за ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров.

В Курчатовском районе в голосовании приняли участие 4305 человек. Самыми важными проектами там посчитали создание сквера и экотропы в микрорайоне «Парковый», а также капитальный ремонт бассейна в детском саду № 378.

Среди жителей Советского района больше всего было отдано голосов за Уютный квартал в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы, Орджоникидзе. Также большое внимание привлек проект благоустройства территории школы № 144. Всего в голосовании приняли участие 3646 жителей.

В Тракторозаводском районе максимальное количество голосов набрали проекты создания мест отдыха в «Саду Победы», благоустройства сквера по ул. К. Духова и двора по улице Зальцмана в микрорайоне «Чурилово». Всего свои голоса отдали 3040 жителей.

В Металлургическом районе почти половина проголосовавших поддержала капитальный ремонт спортивных площадок и освещения школы № 103. Всего в опросе приняли участие 2355 человек.

В Калининском районе наибольшую поддержку получил ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных тротуаров, лестниц к социально значимым объектам. Также часто выбирали благоустройство придомовой территории дома № 43 по улице 40-летия Победы. Всего в голосовании приняли 2258 жителей.

Менее всего активность проявили проживающие в Центральном районе. Всего в опросе приняли участие 1239 человек. Чаще всего они выбирали капитальный ремонт спортплощадок и благоустройство территорий школ № 148 и № 153, а также ремонт существующих внутриквартальных проездов и тротуаров.

Голосование проходило с 9 по 18 декабря. Всего горожанам было представлено 180 мест для благоустройства. Проекты-победители обещают объявить 28 декабря.

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