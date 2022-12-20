Фото: hornews.com

В челябинском такси начала работать Снегурочка. Как пишет издание hornews.com, Яна Балахнина носит необычный наряд на работу уже второй год.

— Я детей не вожу, потому что детского кресла нет, только взрослых, которые ведут себя как дети. Люди хлопают в ладоши, радуются. Мне нравится, что им нравится, — говорит изданию Яна.

Машина девушки украшена гирляндами и мишурой. Некоторые пассажиры дарят Яне подарки вроде мандаринов и шоколадок, а другие даже узнают ее на улицах.

— Стою на кассе, слышу, сзади кто-то летит с криком «Я тебя нашла наконец-то!» и обнимает меня. Думала, может кто-то из знакомых, оборачиваюсь — стоит женщина. Спрашиваю ее: «Мы знакомы?». Она говорит: «Да, конечно, ты же Снегурочка! А где Дед Мороз?», — говорит Яна.

Дед Мороз, кстати, тоже работает в такси. Ее друг надевает костюм для работы на детском тарифе.

Ранее стало известно о том, что в челябинском зоопарке случилось пополнение — прибыла еще одна альпака по имени Сильва. Она составит компанию двум другим — Евдокии и Еремею.

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