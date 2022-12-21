В Челябинскую область из Казахстана не пропустили 44 тонны продуктов

Большая часть из груза — сухофрукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

На таможенном пункте «Троицк» в Челябинской области не пропустили почти 44 тонны продуктов, которые должны были перевести в регион из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— В пункте «Троицк» 3,2 тонны фруктов и 22,5 тонн изюма, чернослива и нута возвращены на территорию Казахстана, запретили также ввоз 19 тонн грецких орехов. Продукция не соответствовала фитосанитарным сертификатам и сопроводительным документам, — объяснили в ведомстве.

Как добавили в Россельхознадзоре, в отношении всех грузоперевозчиков, которые перевозили продукцию, возбуждены административные дела. Теперь им придется выплатить штраф.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту халатности, которая повлекла смерть двух жителей Челябинской области в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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