В Челябинской области после 30-градусных морозов снова ожидается потепление

Потепление ожидается к концу рабочей недели Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области после резкого похолодания до −30 градусов снова потеплеет до плюсовых температур. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

— В ночь на 22 декабря в горах и низинах Челябинской области похолодает до −33 градусов. Уже днем 23 декабря в некоторых частях региона потеплеет до +2 градусов, — объяснили синоптики.

Из-за потепления также и ухудшится погода. Ожидается переменная облачность, а также умеренный мокрый снег.

Ранее стало известно, что во всех больницах Челябинской области начнут проводить тестирование на грипп. Для его прохождения пациенту необходимо иметь полис ОМС. Об этом сообщили в региональном минздраве.

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