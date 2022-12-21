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НовостиОбщество21 декабря 2022 1:47

В Челябинске не стали отменять школьные занятия 21 декабря

В городе недостаточно похолодало
Андрей МОСКВИЧЕВ
В школу пойдут все ученики всех смен и классов

В школу пойдут все ученики всех смен и классов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске не стали отменять школьные занятия 21 декабря. Об этом рассказали в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

— Уважаемые челябинцы! Сегодня, 21 декабря, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — объяснили в ЕДДС.

В городе недостаточно похолодало для отмены занятий. Ограничения начинаются от −25 градусов — тогда в школу не идут ученики начальных классов. Сейчас же в городе температура держится в районе −19 градусов.

Ранее стало известно, что в Челябинской области после резкого похолодания до −30 градусов снова потеплеет до плюсовых температур. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

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