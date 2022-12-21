Глава СК поручил доложить о причинах смерти беременной женщины в роддоме В Челябинской области

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По просьбе матери умершей в роддоме 26-летней женщины глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал проконтролировать начатое в Челябинске расследование.

— По словам заявительницы, ее 26-летняя дочь, а также новорожденный ребенок дочери умерли в роддоме спустя восемь часов нахождения там, — рассказали в пресс-службе СК. — Мать опасается, что виновные в трагедии уйдут от ответственности.

Челябинска полагает, что ее дочь погибла из-за допущенной врачами халатности. Уголовное дело возбудили по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ Следственного комитета по Челябинской области Петру Решетникову доложить об обстоятельствах смерти пациентки.

Ранее Александр Бастрыкин велел выяснить, из-за чего умерли двое мужчин в больницу Еманжелинска.

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