Минимум за пять месяцев: в Челябинской области 85 человек за день заболели коронавиурсом

Коронавирусом сейчас болеют более 1,1 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Это минимум с середины июля. Среди новых заболевших двое школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 21 декабря, от Covid-19 продолжает лечиться 1 151 южноуралец. Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 395 538 жителей Челябинской области.

В регионе продолжается эпидемия гриппа и других ОРВИ. В больницах собираются начать бесплатное тестирование на грипп. Для этого уже закупают ПЦР-системы и экспресс-тесты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru