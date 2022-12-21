Минимум за пять месяцев: в Челябинской области 85 человек за день заболели коронавиурсом

Коронавирусом сейчас болеют более 1,1 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Это минимум с середины июля. Среди новых заболевших двое школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 21 декабря, от Covid-19 продолжает лечиться 1 151 южноуралец. Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 395 538 жителей Челябинской области.
В регионе продолжается эпидемия гриппа и других ОРВИ. В больницах собираются начать бесплатное тестирование на грипп. Для этого уже закупают ПЦР-системы и экспресс-тесты.
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