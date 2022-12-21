В Челябинске виновнику ДТП, в котором погибли мать и сын, отказались смягчать приговор

Водитель Land Rover останется в колонии. Фото: ГИБДД Челябинска

Челябинский областной суд отказался смягчать приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека. 51-летний мужчина должен будет провести 11 лет в колонии общего режима и выплатить 6 млн рублей пострадавшим в качестве компенсации морального вреда.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, приговор пытался обжаловать адвокат водителя.

Напомним, жителя Челябинска признали виновным в нарушении правил движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью еще одного человека.

ДТП случилось весной 2021 года на улице Куйбышева в Челябинске. Пьяный водитель Land Rover выехал на встречную полосу. Там его машина врезалась в «Жигули» и ВАЗ-2110. «Жигули» отшвырнуло на «Газель».

Погибли 51-летний водитель «Жигулей» и ехавшая с ним 74-летняя мать, а пожилого отца увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Сотрудники ГИБДД позже подсчитали, что Land Rover перед аварией разогнался до 80 километров в час, хотя максимально разрешенная на участке скорость — 20 километров в час.

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