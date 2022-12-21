Большинство жителей Челябинской области не хотят уезжать за границу

Задуматься об отъезде челябинцев заставляет размер зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекрутинговый сервис hh.ru спросил жителей Челябинской области, хотели бы они покинуть регион, если бы была возможность. 42% южноуральцев мечтают перебраться в другую страну, еще 22% — в другой регион России.

Уехать за границу мужчины мечтают немного сильнее женщин: 39% против 34% соответственно. А больше всего в другие страны стремятся топ-менеджеры. Среди них об эмиграции говорят 56%. Уехать не только из Челябинской области, но и из России хотели бы 52% специалистов по рекламе и маркетингу, а также 42% IT-специалистов.

Меньше всего к переезду с Южного Урала стремятся HR-менеджеры. Среди ни только 25% заявили о желании покинуть Челябинскую область. Среди бухгалтеров и юристов о смене места жительства мечтают 26%.

Свои новые дома челябинцы чаще всего — в 64% случаев — воображают в странах Европы. 46% участников опроса предпочитают азиатские страны, 39% США и Канаду, и только 29% - страны СНГ. Если выбирать между Российскими регионами, то южноуральцы чаще стремятся в центр страны (в 40% случаев) и в Южный федеральный округ (25%).

Самая популярная среди причин покинуть Челябинскую область — низкие зарплаты. На нехватку доходов пожаловались 45% опрошенных. Еще 41% признались, что прочь их гонят суровый климат и неприятная экологическая обстановка. На третьем месте среди причин для отъезда — недостаток компаний, в которых хотелось бы работать. О нем говорят 25% респондентов. 10% жителей Челябинской области и вовсе пожаловались на невозможность работать в родном регионе по профессии.

Ранее челябинцы рассказали, что хотя изменить в своей жизни в 2023 году.

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