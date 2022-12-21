На набережной в Челябинске откроют термальный курорт

В прошлом году в «Мегаполисе» открылся Гастропарк, теперь к ним добавятся термы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска откроют теплый бассейн под открытым небом. «Термы Лето» будет располагаться в КРК «Мегаполис».

Сейчас идет набор персонала. На сайте HH.ru есть вакансия менеджера сервиса для курирования работы заведений и сотрудников на территории бассейнов и решения конфликтных ситуаций. Также в обязанности входит работа с документами. Зарплату обещают 35 тыс. рублей на руки.

— Приветствуется опыт работы официантом от 1 года, — говорится в объявлении.

Открытие запланировано на следующий год. В разговоре с корреспондентом КП-Челябинск генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский пообещал, что подробности нового проекта раскроют после новогодних праздников.

К слову, сейчас идет реконструкция здания.

— Вход в КРК «Мегаполис» со стороны «Юности» закрыт. Вы можете воспользоваться входом со стороны набережной (через Гастропарк) или со стороны Свердловского проспекта, — сообщается на сайте «Мегаполиса».

Проект с похожей концепцией есть в Златоусте — термы возле ТРК «Тарелка» на улице Таганайской. Строить термальный комплекс планирует ООО «Уреньга-Резорт» — компания бывшего мэра Златоуста Вячеслава Жилина. Еще одна его фирма, «Тургояк-Резорт» собирается открыть термальный комплекс на озере Тургояк.

Напомним, в 2020 году под Челябинском построили «Термы Voda», курорт расположен в поселке Западный. В ноябре этого года в Ленинском районе Челябинска на месте spa-сауны Shiro сделали термы «Тортуга».

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