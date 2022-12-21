В свет вышла книга «Мы – из Соцгорода!»

Фото: Соцгород

Сборник публикаций газеты «Ветеран Урала» рассказывает о самых значимых событиях городка металлургов и людях, внесших большой вклад в развитие Соцгорода. Статьи о движении с одноименным названием, созданном Андреем Барышевым в 1998 году, также вошли в книгу, которая станет отличным подарком к Новому году для ветеранов Металлургического района.

Центральный клуб, где расположена общественная приемная Андрея Барышева, давно стал родным домом для пожилых людей. Здесь они собираются по случаю знаменательных событий, праздников, устраивают дружеские чаепития, проводят заседания.

Фото: Соцгород

Уже завтра челябинцев ждет большой танцевальный вечер, посвященный Новому году. Лучшие танцевальные пары получат в подарок книгу «Мы – из Соцгорода» и календарь с автографом Андрея Барышева.

Приглашаем всех желающих в 15 часов по адресу: Шоссе Металлургов, 70-Б.