«САМОЦВЕТЫ» разыграли 3 миллиона рублей

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Красивую точку в большой игре поставили 18 декабря в ТРК «Алмаз». На глазах у присутствующих и зрителей онлайн-трансляции разыграли финальный миллион рублей. Чтобы процесс был максимально честным и прозрачным, все купоны поместили в огромный лототрон. Вытянуть выигрышный билет мог любой желающий.

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

В итоге заветный миллион разделили между собой 75 человек (полный список). Напомним, акция «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона» стартовала в июне 2022 года. Было проведено 11 промежуточных этапов, где разыграли 2 миллиона и финал с призовым фондом 1 миллион рублей. Победителями стали 228 человек из Магнитогорска, Челябинска, Кургана, Чебаркуля, Миасса, Копейска, Южноуральска. Размеры выигрышей разнились от нескольких сотен до десятков тысяч. Самый крупный приз составил 96 тысяч 185 рублей.

Не улыбнулась удача в розыгрыше? Не спешите выбрасывать свой купон! До 26 декабря он дает право воспользоваться дополнительной скидкой 5 процентов к уже установленной невероятной скидке в 58.5 процента (подробности расскажут консультанты в салонах). Самое время бежать за новогодними подарками!

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