Продержался в Челябинске два месяца и возвращается в Сочи: «Трактор» покидает голкипер Алексей Мельничук

Алексей Мельничук на льду и у моря. Фото: ХК "Трактор"

Голкипер Алексей Мельничук прекратит выступать в составе челябинского хоккейного клуба «Трактора». Он вернется в ХК «Сочи».

За челябинский клуб вратарь играл два месяца. Он успел поучаствовать в неполных четырех матчах. В конце октября «Трактор» арендовал Алексея Мельничука у «Сочи». Тогда сообщали, что 24-летний голкипер будет помогать челябинцам до 30 апреля 2023 года. Но в итоге договор аренды игрока решили прекратить раньше.

— Благодарим Алексея за работу в составе команды и желаем успехов в будущем, — прокомментировали расставание с голкипером в пресс-службе «Трактора».

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