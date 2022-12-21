Под угрозой каждая третья квартира: челябинцам начали отключать горячую воду за долги

Проблемы с оплатой отопления и ГВС – в каждой третьей челябинской квартире Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Челябинска, которые вовремя не платят за ГВС и отопление, начали отключать горячую воду. Таким безжалостным способом печатаются добиться выплаты долгов.

— Долги за тепловую энергию имеются в каждой третьей квартире и исчисляются десятками тысяч. Учитывая сложившиеся проблемы, мы приняли решение о расширении программы отключения горячей воды за долги среди клиентов «УСТЭК-Челябинск», — заявили в «Уралэнергосбыте».

Первым пострадал владелец квартиры в челябиснкой новостройке. Он год не оплачивал счета и накопил долг около 10 тыс. рублей. 21 декабря горожанину перекрыли горячую воду, в кране осталась только холодная.

Нет денег – нет и воды. На «горячую» трубу ставят пломбу. Фото: Уралэнергосбыт

Энергетики заявляют, что отключения — законная мера, прописанная в правилах предоставления коммунальных услуг. Всех неплательщиков предупреждают о возможном отключении за 20 дней. Делают это через личный кабинет на сайте, по СМС, а также письмом по почте. Если счета вовремя не оплатить, воду перекроют, а снова запустят только после полного погашения долгов.

— В этот раз на сообщения о планируемом отключении отреагировало лишь 30% потребителей, — посетовал заместитель гендиректора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

По подсчетам энергетиков, в 2022 году челябинцы недоплатили за горячую воду и отопление уже 1,9 млрд рублей.

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