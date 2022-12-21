Сенсации не получилось: Владимира Шамне утвердили на должности главы Калининского района Челябинска

За Владимира Шамне проголосовали большинство депутатов райсовета Фото: Кирилл САДЫКОВ

Владимира Шамне избрали новым главой Калининского района Челябинска. Сегодня за его кандидатуру голосовали депутаты райсовета. Из 24 присутствующих на заседании за его кандидатуру выступили 19 человек. Один проголосовал против, еще четверо воздержались. Также на должность претендовали первый замглавы Курчатовского района Константин Матыгин и депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов. За последнего проголосовали 4 депутата.

Рокировка между креслами чиновников началась в конце ноября. Бывший глава района Сергей Колесник ушел со своей должности 23 ноября по собственному желанию. В администрации Челябинска ему дали место начальника управделами. А вице-мэр Владимир Шамне стал сначала заместителем, а потом исполняющим обязанности главы Калининского района.

Должность главы района является выборной. За выдвинутые кандидатуры должны проголосовать депутаты райсовета, что они и сделали. Однако многие депутаты считают процедуру формальной, большинство были уверенны в утверждении Шамне.

На одном из заседаний Владимира Шамне депутатам представила лично мэр Челябинска Наталья Котова, отметив, что району нужна свежая кровь.

— Администрации Калининского района потребовалось свежая кровь, поскольку у депутатов были претензии к Сергею Валерьевичу, есть вопросы и по благоустройству. С вас, как с депутатов тоже не снимается ответственность за исполнение контрактов. Поставлена задача до конца разобраться в вопросах благоустройства, в том числе там, где речь идет об уголовных делах.

Наталья Котова имела в виду одно из громких уголовных дел, которое завели после установки детских горок за ледовой ареной «Трактор». Следственный комитет обвинил районную администрацию в халатности. подрядчики должны были поставить параджающий детское воображение комплекс за 6,3 млн рублей. Но родители увидели только дешевое подобие. При проверке следователи не досчитались 4 мин рублей.

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