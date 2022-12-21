Челябинский «Трактор» расторг контракт со шведским защитником Адамом Альмквистом

Альмквист вошел в состав «черно-белых» в начале сентября. Фото: ХК «Трактор».

Шведский защитник Адам Альмквист покидает челябинский «Трактор». Контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба «черно-белых».

— Благодарим Адама за игру в составе «Трактора» и желаем успехов в будущем, — отметили в клубе.

Альмквист вошел в состав «черно-белых» в начале сентября – с ним заключили контракт на год. За челябинцев игрок провел 25 матчей. За неполный сезон он забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Трактор» расторг контракт с голкипером Алексеем Мельничуком. Он вернется в состав ХК «Сочи».

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