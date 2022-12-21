В Челябинске больше двух недель ищут пропавшего 14-летнего подростка

Фото: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / Vk.com

В Челябинске пропал 14-летний Кирилл Киселев. В последний раз его видели возле жилого дома на улице Краснознаменная, 27А. Поиски мальчика ведутся с 6 декабря. Полиция и волонтеры распространили на пропавшего ориентировки.

— На вид 14-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, светло русые волосы, — говорится в ориентировке.

В день исчезновения подросток был одет в темные спортивные штаны, кроссовки с синими полосами и черную куртку с надписью Adidas.

Информацию о мальчике можно передать в полицию по номеру «02» либо на горячую линию поискового отряда «Легион-СПАС»: 8-351-277-79-11.

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