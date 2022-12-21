Челябинцы выбирают Турцию, Армению и Беларусь для отдыха в новогодние праздники

Из зарубежных направлений челябинцы больше всего предпочитают отдыхать в Стамбуле Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Самыми популярными странами для новогодних путешествий у жителей Челябинска являются Турция, Армения, Беларусь, Таиланд и Таджикистан. Такую статистику приводят аналитики сервиса «Яндекс Путешествия». Они провели исследование на основе данных по бронированию отелей и поиску авиабилетов.

— Поездка по России у челябинцев в среднем продлится 8 дней, путешествие за границу — 13 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 16 500 рублей. Цена аналогичного перелета за границу — 53 500 рублей. Средняя стоимость ночи в отеле по России — 5 150 рублей, за границей — 6 200 рублей, — отмечают аналитики.

Из зарубежных направлений челябинцы больше всего предпочитают отдых в Стамбуле, Ереване, Минске, Бангоке и Душанмбе. Внутри страны популярными для путешествий городами являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральный воды.

КСТАТИ

Больше половины жителей Челябинской области заявили, что хотели бы покинуть регион, если бы была возможность. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru. При этом 42% южноуральцев мечтают перебраться в другую страну, еще 22% — в другой регион России. Твердо намерены остаться в Челябинской области только 31% респондентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru