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НовостиПолитика21 декабря 2022 15:10

Замминистра экономразвития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку

В министерстве она не будет работать с 30 декабря
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Ирине Акбашевой в апреле исполнилось 63 года. Фото: правительство Челябинской области

Ирине Акбашевой в апреле исполнилось 63 года. Фото: правительство Челябинской области

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку. Постановление об ее увольнении подписал губернатор Алексей Текслер.

— Освободить Акбашеву Ирину Викторовну от замещаемой должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить 30 декабря по инициативе гражданского служащего, – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ирина Акбашева занимала пост замминистра семь лет. До назначения на эту должность она работала заместителем главы Саткинского района по экономике и стратегическому развитию.

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