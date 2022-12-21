В Магнитогорске собираются построить две новые школы

Одну из школ собираются строить уже в следующем году Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Магнитогорске построят две новые школы. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 21 декабря, заявил глава города Сергей Бердников.

Одна из школ будет находиться в 147 микрорайоне. Власти города уже нашли подрядчика. Строительство запланировано на 2023 - 2024 годы.

— Мы взяли уникальный красивый проект с совершенно новыми решениями по организации пространства и планировками. Когда закончим, это будет одна из лучших школ в городе, — отметил Сергей Бердников.

Вторую школу построят в «Магнитном». Проект уже есть, его реализация запланирована на 2024 - 2025 годы. Также в этот период будут строить два детских сада в 143 и 144 микрорайонах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru