Челябинский инженер изготовил партию компактных печей для военнослужащих

Фото: hornews.com

Челябинский инженер Алексей Калинин изготовил компактные печи-щепочницы для бойцов СВО. Как рассказал Калинин изданию hornews.com, печи можно удобно сложить в рюкзак, а вес одной штуки не превышает 700 грамм.

— На ней можно вскипятить воду, пожарить картошку, сварить кашу на двух-трёх человек. У меня получалось даже пожарить блины. Никакого глобального костра не формируем — закладываем щепки, шишки — то, что можно найти под ногами, — объяснил Алексей изданию.

Занимается этим Алексей в свободное время, а сами печки делает из остатков производства на основной работе. Изначально они предполагались для использования в походах, но Калинин понял, что они могут пригодится и на СВО и отправил в зону спецоперации 30 печек.

— На постах или остановках где-нибудь в лесу они [бойцы] сейчас не могут себе ничего приготовить. Раньше, насколько мне рассказывали, использовали газовые горелки, но сейчас достать их проблематично. Костер тоже не всегда разведешь. А развернуть «щепочницу» можно быстро, — говорит Калинин.

Ранее стало известно, что челябинское предприятие закупило 80 дорогостоящих комплектов для бойцов на передовой. Партию гуманитарной помощи отправят на Донбасс в рамках акции КП-Челябинск «Новогодний подарок солдату».

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