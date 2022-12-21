В Челябинской области потратят 8 миллионов рублей на благоустройство «Тропы здоровья»

Фото: пресс-служба движения «За возрождение Урала»

Власти Агаповского района Челябинской области потратят восемь миллионов рублей на благоустройство первого этапа «Тропы здоровья». Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на документацию из госзакупок.

— Заказчиком выступает администрация Агаповского муниципального района. Начальная цена контракта составляла более 11 млн 646 тыс. рублей. Но по итогам торгов была снижена до 8 млн рублей, — пишет издание.

Сама «Тропа здоровья» будет обустроена у поселка Наровчатка на берегу реки Урал. За благоустройство, кстати, голосовали сами жители Челябинской области. Проект стал одним из приорететных для реализации благодаря популярности у читателей.

Ранее стало известно о том, что в Магнитогорске в 2023 году могут начать работу автобусы большой вместимости. Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Сергей Бердников. Сейчас в Магнитогорске курсируют только маршрутки-микроавтобусы и трамваи.

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