Челябинская прокуратура начала проверку из-за жалоб на школьную учительницу

Пока педагог продолжает работать
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Челябинской области начала проверку одной из школ Челябинска из-за жалоб родителей на учительницу, оскорбляющую и избивающую детей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— Прокуратурой в ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы в части соблюдения прав учащихся образовательного учреждения, — объяснили в прокуратуре.
Как пишут родители в своей коллективной жалобе, учительница не только оскорбляет учеников, но и иногда бьет их. При этом они также добавили, что педагога хотели уволить за нарушения, но она продолжает рабоать.
Ранее стало известно, что Челябинский областной суд отказался смягчать приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека.
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