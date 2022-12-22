Челябинская прокуратура начала проверку из-за жалоб на школьную учительницу

Пока педагог продолжает работать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Челябинской области начала проверку одной из школ Челябинска из-за жалоб родителей на учительницу, оскорбляющую и избивающую детей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Прокуратурой в ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы в части соблюдения прав учащихся образовательного учреждения, — объяснили в прокуратуре.

Как пишут родители в своей коллективной жалобе, учительница не только оскорбляет учеников, но и иногда бьет их. При этом они также добавили, что педагога хотели уволить за нарушения, но она продолжает рабоать.

Ранее стало известно, что Челябинский областной суд отказался смягчать приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека.

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