На берегу Смолино в Челябинске построят новый детский центр

Также будут построены спортивный комплекс с бассейном и магазин Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Челябинска запланировали строительство нового детского центра со спортивным комплексом, магазином и бассейном на берегу озера Смолино. Документация об этом появилась на сайте мэрии.

— Утвердить документацию по планировке территории в границах улицы Новороссийской, западной границы территориальной зоны, берега озера Смолино, восточной границы территориальной зоны в Ленинском районе города Челябинска, — указано в документах.

Кроме комплекса зданий, согласно документации, на участке построят автостоянку на 98 машиномест. Также будет благоустроена набережная озера. Среди планов — новые места отдыха, велодорожки и уличное освещение.

Ранее стало известно, что власти Агаповского района Челябинской области потратят восемь миллионов рублей на благоустройство первого этапа «Тропы здоровья». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

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