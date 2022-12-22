В Челябинске не отменили занятия для школьников 22 декабря

Занятий пройдут в обычном режиме Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске решили не отменять занятия для школьников 22 декабря. Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города, в школу пойдут ученики всех классов и смен.

— Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме. Решение об отмене занятий принимается Комитетом по делам образования города Челябинска, — объяснили в ЕДДС.

Сейчас в регионе удерживается температура в −21 градус. Первые ограничения для школьников начинаются в случае похолодания до −25 градусов — тогда отменяются занятия для начальной школы.

Напомним, что завтра в Челябинской области после похолодания до −30 градусов ожидается резкое потепление до плюсовых температур. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

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