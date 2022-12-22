«Не сообщайте данные карт, даже если попрошу»: капитан «Металлурга» выступил с неожиданной просьбой

Фото: УМВД Магнитогорска

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев записал видеообращение с просьбой к южноуральцам.

— Никогда никому не сообщайте данные банковских карт и цифры из СМС, даже если об этом попрошу вас я, — сказал хоккеист.

Видео — только первое из целой серии. Как рассказали в управлении МВД по Магнитогорску, полицейские и хоккейный клуб объединились, чтобы бороться с мошенниками.

— Несмотря на большую занятость, хоккеисты команды «Металлург» не остались в стороне от проводимой акции и решили записать видеообращения, — рассказали в полиции Магнитогорска.

Мошенники в Челябинской области пока еще не притворялись известными спортсменами, чтобы выманить деньги. Зато они выдают себя за родственников, больных и даже роботов.

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