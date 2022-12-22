Дефицит бюджета Челябинской области ко второму чтению в Заксобрании вырос на 20 млрд рублей

В Челябинской области приняли дефицитный бюджет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Законодательного собрания утвердили основные параметры областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-25 годы сразу во втором и третьем чтениях. По сравнению с документом, который рассматривали в ноябре, доходы сократились на 4 млрд рублей и составят по прогнозу 222 млрд 223 млн 685 тысяч рублей. А расходы увеличились более чем на 16 млрд рублей и составят 294 млрд 43 млн 340 тысяч рублей.

Таким образом, дефицит областного бюджета вырос более чем на 20 млрд рублей и составит 71 млрд 819 млн 656 тысяч рублей.

— К законопроекту поступили поправки от губернатора и партии «Справедливая Россия». Во многом они пересекаются, — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. — 1 млрд рублей предусмотрен на программу «Формирование комфортной городской среды», еще 1 млрд — на предоставление дотаций бюджетам.

Также будут увеличены расходы на обеспечение отельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями, питание для детей-инвалидов, соцконтракты, строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, туристические кластеры.

Нашлись и те, кто выступил против принятия областного бюджета в таком виде. Депутатов партии «КПРФ» не устроил размер индексации социальных выплат.

— В этом году закладывается индексация на 6% при официальной инфляции в 12% и повышении тарифов ЖКХ на 6%. КПРФ не может поддержать принятие бюджета и будет голосовать против, — заявил руководитель фракции Игорь Егоров.

Тем не менее, областной бюджет принят сразу во втором третьем чтениях большинством голосов.

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