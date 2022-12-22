Авария парализовала движение троллейбусов в Челябинске

Троллейбусы не могут проехать по улице с утра 22 декабря Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске из-за ЧП на Комсомольском проспекте остановились троллейбусы. Они не могут проехать по улице в сторону центра.

Дорогу перекрывают троллейбус, который утром пришлось обесточить после пожара, и образовавшиеся из-за коммунальной аварии лужи. Вдобавок на месте аварии дорогу раскопали, а часть проезжей части занята машинами коммунальных служб, которые пытаются устранить последствия потопа.

— Движение есть только по улице Чичерина, — сообщили в ЧелГЭТ.

При этом автобусы по Комсомольскому проспекту продолжают курсировать в обоих направлениях.

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