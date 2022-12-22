Родителям мобилизованных в Челябинской области разрешили получать единоразовую выплату за сына

Вместо мобилизованного теперь за выплатой могут обратиться его родители. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области расширили круг лиц, которые смогут получить выплату за мобилизованного. Теперь это не только жены, но и родители.

Об изменениях во время своей прямой линии 14 декабря сообщил губернатор Алексей Текслер, так как от родителей поступало много жалоб. Получить выплату за мобилизованного можно было только, если есть доверенность. Сегодня областным парламентом поправки приняты на законодательном уровне.

Мобилизованные в Челябинской области получают единоразово 50 тысяч рублей. Также выплаты в 20 тысяч рублей положены каждому ребенку.

Родители смогут получить выплату за сына, если у него нет супруги или нет возможности самому обратиться за ее получением. Норма действует с 31 октября — со дня установления данной меры поддержки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru