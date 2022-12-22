Южноуральцы обеспечат безопасность квартир в новогодние праздники с помощью умных камер и розеток

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МТС проанализировала спрос на устройства для умного дома в Челябинской области в первую половину декабря. В этом году в преддверии новогодних каникул такие устройства покупали на 40% чаще, чем год назад, а самыми популярными решениями стали интеллектуальные видеокамеры, умные розетки и датчики протечки воды*.

С приближением долгих каникул в Челябинской области выросла популярность умных камер, позволяющих отслеживать, что происходит дома в отсутствие хозяина, в том числе проверять домашних питомцев, которые остаются без присмотра. Доля таких камер составила 35% от общего объёма купленных южноуральцами умных устройств в салонах МТС.

Вторым по популярности интеллектуальным гаджетом этой зимой стала умная розетка, которая позволяет дистанционно контролировать подключение бытовых устройств к электросети и, в случае необходимости, отключить питание с помощью смартфона. Доля таких умных гаджетов составила 20%.

В топ-3 наиболее востребованных решений для умного дома в Челябинской области также вошёл датчик протечки воды – доля таких устройств от общего объёма продаж составила 15%. Датчик отправит уведомление на смартфон в случае открытого крана, протечки стиральной или посудомоечной машины.

Ещё один тренд этого сезона – рост спроса на системы умного дома, позволяющие объединять несколько устройств и задавать сценарии для их автоматизированной работы. Например, датчик протечки воды в паре с умной розеткой в случае поломки стиральной машины и появления воды, сможет самостоятельно обесточить оборудование и остановить рабочий цикл.

«Тенденция на популярность умных устройств в Челябинской области довольно закономерна – мощности нашей инфраструктуры мобильного и домашнего интернета, которые мы постоянно развиваем, позволяет жителям региона подключать большое количество интеллектуальных девайсов и с их помощью повышать комфорт и качество жизни, экономить время на решении бытовых задач. Мы также видим, что растёт и доверие к умным гаджетам, с помощью которых южноуральцы повышают безопасность в своих квартирах и домах – их все чаще используют для защиты от неприятных ситуаций во время путешествий и длительного отсутствия дома», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

*В салонах розничной сети МТС.