Триггер и кринж, не окей: челябинцы рассказали, какие заимствованные слова их бесят

Молодые челябинцы спокойней относятся к англицизмам и заимствованиям Фото: Павел МАРТИНЧИК

Челябинцы назвали заимствованные слова, которые из раздражают. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», первое место среди нервирующих горожан англицизмов заняло слово окей. В список заимствований, которыми часто недовольны горожане, попали также челлендж, ресепшен, триггер, пати, хайп, лайфхак, лонгрид, фейк, коуч, хендмейд, скилл и лайтовый.

Недавно депутаты Госдумы в первом (из трех) чтении приняли законопроект о запрете заимствованных слов при использовании русского языка в качестве государственного. Пользоваться предлагают только лексикой из одобренного правительством списка словарей. С депутатами, как показал опрос, солидарны 40% челябинцев.

Но еще 29% не видят никакого смысла в запрете слов. Они говорят, что заимствование — естественный для языка процесс и изначально иностранные слова кафир и телефон сейчас никого не коробят.

Примечательно, что иностранных языков больше всего боятся старшие челябинцы. Против заимствованно лексики выступают только 25% респондентов младше 34 лет. Но в группе опрошенных старше 45 противников заимствований уже 52%.

При этом тех, у кого есть дети, раздражает не столько иностранное происхождение слов, а существование особого подросткового сленга. Бездетные челябинцы заявляли, что им не нравятся кринж, краш и прочие словечки в 33% случаев, а родители ругались на «ерунду» в речи подростков в 56% случаев.

Напомним, 42% жителей Челябинской области заявили, что хотели бы уехать в другую страну. В качестве нового дома чаще всего видят страны Европы.

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