В Челябинской области пройдут антитеррористические учения «Мирная миссия»

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Челябинской области предстоит принять международные антитеррористические учения «Мирная миссия». Как сообщает новостной канал «Челябушка» , решение озвучено по итогам вчерашних переговоров военных делегаций Шанхайской организации сотрудничества, на которые прибыли представители Индии, Пакистана, Беларуси, КНР, Казахстана, Ирана, Таджикистана и Узбекистана.

Сборы должны состояться в августе 2023 года. Региону и раньше доверяли это мероприятие, в предыдущий раз — в 2018 году. Оно достаточно масштабное — с участием свыше трёх тысяч человек и не менее 500 единиц техники.

— Площадкой учений станет полигон в Чебаркуле. Именно там базируется танковая дивизия, а сейчас развёрнут лагерь боевой подготовки мобилизованных, — добавляют авторы паблика. — Впрочем, пересечься две упомянутых «миссии» не должны.