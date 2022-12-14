Учитель математики из Челябинска получил премию общества «Знание»

Фото: из личного архива Петра Земскова

Челябинский учитель математики и блогер Пётр Земсков получил премию общества «Знание» в номинации «За лучшую просветительскую книгу». Как пишет паблик о новостях региона «Челябушка», высокой оценки жюри удостоилось его популярное издание «Математика с Петром Земсковым».

Рецензия гласит: это самый необычный способ погружения в мир чисел и задач, в основе которого — научная магия математической иллюзии. Книга буквально окрыляет детей, прививает любовь к предмету и простым языком объясняет решения уравнений или приёмы быстрого счёта.

Сам автор увлечён математикой и фокусами с детства. В своё время он окончил педагогический институт, с тех пор находится в постоянном поиске свежих методов обучения, а сейчас — в возрасте 53 лет — работает ещё над одной книгой.

— Премии — не повод останавливаться на достигнутом. Тем более, что мотивирует Земскова желание познать новое и, конечно, близкие люди, — добавляют авторы телеграм-канала. — Кроме того, у писателя большая аудитория и в печати, и в социальных сетях — его блог читают свыше 10 миллионов человек.