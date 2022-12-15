В Челябинской области создадут реестр производителей и дилеров товаров военной тематики

Фото: компания «АбсолютСфера».

Челябинские минпром и торгово-промышленная палата приступили к созданию реестра производителей и дилеров товаров военной тематики. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», база данных, получившая смысловое название «Для СВОих», будет в открытом доступе и, по задумке авторов, позволит выстроить партнёрскую логистику и кооперацию между продавцами и изготовителями. Они смогут подгружать свои предложения прямо в реестр. Речь идёт о самой разной продукции — от дронов и обмундирования до сухих пайков и термобелья. Правда, прежде чем одобрить внесение в базу, эксперты оценят товарное качество.

— Как раз сегодня власти региона снова передали военнослужащим в чебаркульскую танковую дивизию приобретённые по случаю экипировку и оборудование. Квадрокоптеры, смартфоны, монокуляры, карты памяти в посылке исчисляются десятками. Плюс крайне востребованные бронежилеты, спальные мешки, каски, шапки, — добавляют авторы паблика. — В общем, всё самое полезное, что может пригодиться как на фронте, так и на боевом слаживании, а скоро и выбор этого упростится едва ли не по типу интернет-магазина с закупками у проверенных бизнесменов.