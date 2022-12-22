Это карантикулы: в Челябинской области школьники досрочно закончат учебу из-за гриппа

Дети в Озерске перестанут учиться за неделю до нового года
Фото: Ксения КОНЮХОВА
В Озерске школьников досрочно отправляют на зимние каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Об этом сообщили в администрации закрытого города.
Как уточнили в мэрии Озерска, сейчас болеют не только ученики, но и учителя.
Гибрид каникул и карантина («карантикулы», как шутят родители учеников) начнется во всех озерских школах с понедельника 26 декабря.
А последние в этом году уроки пройдут в дистанционном формате.
— В лицее №23, школах №24, №36, №41 (процент болеющих детей от 18,5% до 20,5%) с 23 декабря образовательная деятельность переводится в дистанционный формат, — объявили в мэрии Озерска. — Очное посещение уроков запрещается.
Напомним, закрывать все школы в Челябинской области на карантин сейчас не планируют. Об этом КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она отметила, что эпидемия гриппа в этом году заметно отличается от предыдущих.
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