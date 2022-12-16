Депутаты Миасса не одобрили бюджет на следующий год

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Неприятности с принятием бюджета возникли в одном из самых политически неспокойных городов Челябинской области — Миассе. Как передает паблик о жизни региона «Челябушка» https://t.me/chelyabushka, местные депутаты заблокировали одобрение главного финансового документа после того, как не удалось собрать совместное с мэром Григорием Тонких и его замами заседание.

Все комиссии выдали отрицательное заключение. Новая попытка намечена на 23 декабря.

— Тонких от комментариев по понятным причинам воздерживается, но, судя по тому, что его переговоры с депутатами, о которых пишет пресса, продлились целых три часа и привели-таки к перемирию, нагляднее будет результат следующего заседания и непременно с положительным исходом, — рассуждают авторы канала. — У миассцев дежа вю: подобная бюджетная история случилась в 2016 году, вот только мэр тогда был другой.