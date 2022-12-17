Новый год в Челябинской области отметят без салютов и массовых гуляний

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Отмечать новогодние праздники будем сдержанно — без салютов и с гуляниями в разумном формате, пишет новостной паблик «Челябушка». Дважды с разницей в неделю на областных совещаниях — антитеррористическом и по чрезвычайным ситуациям — губернатор Алексей Текслер повторил свой тезис об учёте специфики этого года в подходах к организации торжеств.

— Ответственность за сдержанность культурных уличных программ лежит на чиновниках в муниципалитетах. Именно им адресован сигнал и спрос, судя по настойчивости просьб, будет особым, как и контроль со стороны полиции, добавляют авторы канала. — Впрочем, не всё так сурово. Во-первых, в силе детские развлечения — рождественские (в том числе губернаторские) ёлки и спектакли. Во-вторых, Челябинск, например, не останется без перформанса на площади Революции. Там вовсю строят ледовые фигуры и собирают главный символ, открытие городка не под запретом и планируется на 26 декабря.