В Челябинске начал работу подростковый центр

Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске открылся подростковый центр, созданный по инициативе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», старт его работе (и ещё 12 аналогичным по стране), она дала в формате телемоста. Всего на год в планах было 20 центров, в 2023-м расширение сети продолжится.

Специализированные пространства организуют в рамках профильной программы уполномоченного по правам ребёнка при участии Минпросвещения.

У открываемых центров в регионах есть отличия. В Белгороде — психологическая поддержка проживающих в приграничной зоне СВО, в Рязани — профориентация. «Моя территория» в Челябинске (с локацией в ТРК «Фокус») кроме репетиторства по школьным предметам имеет и досуговый компонент: игры в приставки, настолки, компьютеры, футбол, аэрохоккей.

— По словам омбудсмена, все эти точки притяжения стильные, каждая — индивидуальность, с душой, оформленная граффити, яркими элементами, мягкими пуфиками, — добавляют авторы паблика. — Ребята могут прийти туда в любое время и пообщаться с увлечёнными наставниками, на которых хочется равняться.