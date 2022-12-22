«Челбаскет» в южноуральском дерби в повторном матче крупно переиграл магнитогорский «Металлург»

«Челбаскет» провез заключительный матч чемпионата России в этом году с магнитогорским «Металлургом». Фото БК «Челбаскет»

Южноуральское дерби «Челбаскет (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск) стало завершающим туром в чемпионате в уходящем году. И челябинцы в повторном матче 21 декабря подарили болельщикам яркую победную игру. Счет в матче впечатляет – 112:61! В челябинской команде особо отличились Павел Кольцов – в совокупности у него 9 подборов и 5 перехватов, и Никита Перцев, набравший 30 очков (плюс 6 подборов, 3 передачи и 3 перехвата).

По словам главного тренера команды Алексея Миронова во второй игре парни собрались, сконцентрировались и «положили» в сетку все мячи. В первом матче сразу потеряли нить игры, потом догоняли, но упустили таки победу.

В первом матче, который прошел накануне 20 декабря, в упорном поединке «Челбаскет» уступил - 77:82. Кстати, предыдущий тур челябинцы проводили в Магнитогорске. Тогда «Челбаскет» также выиграл один из двух матчей.

Кстати, 21 декабря перед матчем «Челбаскет» - «Металлург» челябинский клуб провел для самых маленьких зрителей «Баскет-Елку» - с праздничным предновогодним представлением, поздравив всех болельщиков и с Всемирным Днем баскетбола (смотри ниже «Из истории»)

«Челбаскет» пока занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России в Высшей лиге, лишь немного уступая лидерам.

Сейчас команды уходят на небольшие новогодние каникулы, а уже в первые дни января снова приступят к тренировкам.

Во второй половине января «Челбаскет» поочередно сыграет в Челябинске два тура. 19-20 января – с БК «Южный слон» (Ставрополь), 23-24 января – с «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Челябинская «Славянка» также сыграет дома: 12 и 13 января команда проведет матчи с БК «Вологжанка-Вологда» (Вологодская область).

ИЗ ИСТОРИИ

21 декабря датируется первый баскетбольный матч в истории – он состоялся в 1891 году в Спрингфилде, США. Эта дату принято считать Всемирным Днем баскетбола.

Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом, который написал и правила игры из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день.

Перед матчем Нейсмит попросил сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли бросать в них мячи. Однако не найдя коробок, сторож принес корзинки из-под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте 3 метра 5 сантиметров. В первой игре приняли участие две команды по 9 человек.

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