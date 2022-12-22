В Челябинской области увеличат прожиточный минимум на 5%

Величина прожиточного минимума для пенсионеров в следующем году составит почти 12 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Со следующего года величина прожиточного минимума в Челябинской области увеличится на 5%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Таким образом, с 1 января величина прожиточного минимума в Челябинской области составит:

— 13 тысяч 730 рублей на душу населения;

— 14 тысяч 966 рубля для трудоспособного населения;

— 11 тысяч 808 рублей для пенсионеров;

— 14 тысяч 140 рублей для детей.

За прошедший год году прожиточный минимум в Челябинской области индексировался дважды: с 1 января - на 4% и с 1 июня - на 10%.

Величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат. В частности, от этой цифры зависит и размер нового пособия на детей от 8 до 17 лет. Также вместе с прожиточным минимумом увеличатся выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, детские пособия, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

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