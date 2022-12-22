Обвиняемый во взятках экс-советник мэра Челябинска проведет Новый год в СИЗО

Конарев оказался в СИЗО в день празднования дня города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения бывшему вице-мэру города Петра Конареву, обвиняемому в девяти эпизодах получения взяток. Экс-чиновник останется в СИЗО до 27 февраля. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Как считает следствие, Петр Конарев на посту советника мэра города получал взятки от предпринимателей, которые владели незаконными ларьками. В обмен на деньги чиновник закрывал глаза на их деятельность.

За снос незаконных ларьков в Челябинске отвечала структура мэрии города МКУ «Городская Среда». После служебной проверки в 2021 году в учреждении начались массовые увольнения. Своих постов лишился директор Александр Грезев, его заместители Сергей Любимов и Вадим Левченко. Также уволили сотрудников Дмитрия Рябинина и Людмилу Кириллову.

За несколько месяцев до ареста Конарева полицейские задержали экс-директора «Городской среды» Александра Грезева и его бывшего заместителя Сергея Любимова. После этого силовики пришли уже к другому заместителю – Вадиму Левченко. Его тоже задержали. Уголовное дело всех троих связано со взятками при сносе незаконных ларьков.

Экс-советника мэра Челябинска задержали вечером 9 сентября. Уже на следующие сутки, в день празднования Дня города, его заключили под стражу. По закону избрать меру пресечения нужно в течение 48 часов.

Петр Конарев работал замглавы города по экономическому развитию в команде Михаила Юревича, с декабря 2019 года занимал пост советника Натальи Котовой. Мэрия Челябинска перестала работать с ним в ноябре 2021 года. После увольнения Конарев занялся бизнесом.

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