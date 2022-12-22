Челябинская область в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечты 60 детей из ДНР

Фото: правительство Челябинской области

Правительство Челябинской области в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнит мечты не только южных южноуральцев, но и детей из ДНР. Подарки для 60 ребят уже отправили вместе с гуманитарной помощью, которая предназначена для подшефных территорий.

— В составе груза есть подарок для Яна Трофимова из Волновахи – электронный синтезатор. Его мечту исполнила общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, — рассказали в правительстве Челябинской области.

Из-за постоянных обстрелов в Волновахе и Ясиноватой сейчас наблюдается тяжелая ситуация с питьевой водой. При отправке гуманитарной помощи этот вопрос был учтен. В настоящий момент туда едут две фуры, каждая из которой загружена 20 тоннами бутилированной воды. Помощь собрана при участии южноуральских предприятий.

Также в составе гуманитарного груза есть новогодние поздравления для бойцов СВО от детей Челябинской области, письма и рисунки, подарки для военных.

Фото: правительство Челябинской области

Несколько дней назад по поручению губернатора Алексея Текслера было отправлено более 3,5 тысяч сладких подарков для детей, проживающих в Ясиноватой и Волновахе. Наборами со сладостями обеспечат всех ребят в возрасте от 3-х до 18 лет.

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